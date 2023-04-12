الإعدام للمقاول قاتل سيدتي كرداسة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء بإعدام مقاول متهم بقتل سيدتين فى منطقة كرداسة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه .

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هانى لويس عبدالملك، وعنتر عبدالوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبدالعزيز محمد، ورأفت عبدالتواب.

تفاصيل القضية

وجاء فى أوراق القضية ، أنّ المتهم إبراهيم. ح، 43 عاما، مقاول، قتل المجنى عليهما زاهية. و، آية. م، بعد خلاف بينهما فبيت النية وعقد العزم على قتلهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر فى وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما التى جاءت فى تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا دون ترخيص من الجهات المختصة.