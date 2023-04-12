تعرف على جداول امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، جدول مواعيد امتحانات الفصل الثاني لسنوات النقل بالمرحلة الإعدادية والتي اعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.





ووجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ ، على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.