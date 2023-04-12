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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ طفل رضيع و3 أشخاص بعد سقوط ميكروباص بترعة في دمياط

ترعة بدمياط
ترعة بدمياط

أصيب منذ قليل، طفل رضيع وسيدتان وسائق سيارة ميكروباص، نتيجة لسقوطه بإحدى الترع على طريق عزبة البرج - دمياط. 

تلقى اللواء حسام توفيق، مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في الترعة بقرية الخياطة، وتم إنقاذ طفل رضيع وسيدتين وسائق السيارة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم بمستشفى  عزبه البرج وحالتهم مستقرة.

وقام شباب القرية بإنقاذ المصابين واستخراجهم من السيارة الميكروباص فور سقوطها بسرعة نتيجة لأن الطريق غير ممهد وانفلات عجلة القيادة في يد السائق. 

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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