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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات جديدة من مجموعة السبع لاستقرار الاقتصاد العالمي.. تفاصيل

مجموعة السبع
مجموعة السبع

قالت مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، إن تعزيز مرونة سلاسل التوريد وحماية قيمها المشتركة سيجعل الاقتصادات أكثر استدامة عالميًا.

وأكدت المجموعة، أنها مستمرة بمراقبة القطاع المالي عن كثب وجاهزة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار.

وأضافت أن النظام المالي مرن ومصممون على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وتابعت، أن البنوك المركزية ما زالت ملتزمة بتحقيق الاستقرار في الأسعار.

وتتكون مجموعة السبع أو ما تسمى "مجموعة الدول الصناعية السبع" من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وهم أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.

وتأسست تلك المجموعة في عام 1973، وكانت روسيا عضوا رسميا منذ عام 1997 حتى عام 2014.

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