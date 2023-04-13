16 مصابًا و4 وفيات.. ننشر أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بصحراوي أسيوط

دفعت هيئة الإسعاف بأسيوط ب 12 سيارة لنقل 16 مصابًا و 4 جثامين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بمنطقة النقب بمركز أبنوب الى مستشفى أسيوط الجامعي ومشرحة مستشفى أبنوب المركزي.

وحصل موقع صدى البلد على أسماء المصابين في الحادث وهم كل من:

" إسلام. ع. س" 30 عاماً، و "حسن. م . ح" 37 عاماً، و " محمد. م. ع" 70 عاماً، و "أحمد. ف. ك" 35 عاماً، و أبوبكر. ق. م " 45 عاما، و" مريم. ش. خ " 20 عاماً، و " نوال. أ. م " 38 عاماً، و" أحمد. ج. م " و" مصطفى. ج. م " ، و" اسلام. ن. ف "، و" عصام. ح. أ"، و" محاسن. ع. أ"، و" محمود. ع. م "، و " حامد. ع. أ "، و" فتحي. ت. ن"، وشخص آخر مجهول الهوية وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بعد منطقة النقب بطريق أسيوط / المنيا الصحراوي الشرقي القديم ووجود وفيات ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ميكروباص أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.