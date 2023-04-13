شاب و 3 سيدات و16 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط

أسفر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط عن مصرع 4 أشخاص بينهم 3 سيدات وإصابة 16 شخص آخرين.



حصل موقع صدى البلد على أسماء ضحايا الحادث حيث لقى كلا من " مرينا. إ. ف" 20 عاما، و " زوزو . ل. ب" 55 عاماً، و سيدة أخرى مجهولة الهوية و " علي. م. ص" 37 عاماً وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

بينما أصيب كلا من " إسلام. ع. س" 30 عاماً، ما بعد الارتجاج، و " حسن. م. ح" 37 عاماً، ما بعد الارتجاج، و " محمد. م. ع " 70 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الايمن، وشخص مجهول الاسم والهويه يبلغ عمره 50 عاماً، غيبوبه تامه، و " أحمد. ف. ك" 35 عاما، بتر بالزراع الايسر والقدم اليمني، و" أبوبكر. ق. م" 45 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليمني والزراع الايمن، و " مريم. ش. خ" 20 عاماً، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و نوال. أ. م " 38 عاماً، اشتباه كسر بالفك، و أحمد. ج. م" 10 سنوات، ما بعد الارتجاج، و" مصطفى. ج. م" 8 سنوات، ما بعد الارتجاج، و " إسلام. ن. ف " 31 عاماً، جرح بالراس 6سم، و عصام. ح. أ " 27 عاماً، ما بعد الارتجاج، و " " محاسن. ع. أ" 55 عاماً، اشتباه كسر بقاع الجمجمه، و" محمود. ع. م " 21 عاماً، اشتباه كسر بالضلوع، و " حامد. ع. أ" 63 عاماً، و" فتحي. ت. ن" 54 عاماً، اشتباه نزيف بالبطن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بعد منطقة النقب بطريق أسيوط / المنيا الصحراوي الشرقي القديم ووجود وفيات ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ميكروباص أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.