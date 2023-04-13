انخفاض شديد.. الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ الدولار بإعلان صادم

انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير في أواخر التعاملات، اليوم الأربعاء، حيث أظهرت أحدث بيانات التضخم الأمريكية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي علامة على ركود الاقتصاد.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.69٪ إلى 101.4997.

وفي أواخر تعاملات اليوم في نيويورك، ارتفع اليورو إلى 1.0995 دولار أمريكي من 1.0908 دولار أمريكي في الجلسة السابقة، وارتفع الجنيه البريطاني إلى 1.2488 دولار أمريكي من 1.2418 دولار أمريكي في الجلسة السابقة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 5 في المائة في مارس على أساس سنوي.

وفي حين أشار المؤشر إلى أن التضخم قد تراجع بشكل كبير من ذروته التي تجاوزت 9 في المائة في يونيو 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وقالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة “KPMG”، يوم الأربعاء: "إنه يتحسن والاقتصاد آخذ في البرودة، لكنه لا يزال بعيدًا عن كونه فاترًا".

وفي وقت سابق، كشف محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي، إنه من المرجح أن تؤدي تداعيات الأزمة المصرفية الأمريكية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود هذا العام.

وتضمن محضر اجتماع مارس للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عرضًا تقديميًا حول التداعيات المحتملة لإفلاس بنك سيليكون فالي وغيرها من الاضطرابات في القطاع المالي التي بدأت في أوائل مارس.

وقال محضر الاجتماع: “بالنظر إلى تقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي، فإن توقعات الموظفين في اجتماع مارس تضمنت ركودًا معتدلًا يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، مع انتعاش خلال العامين التاليين”.

وأشارت التوقعات التي أعقبت الاجتماع إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4٪ فقط لكامل عام 2023.