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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد : 130 قطارا إضافيا خلال عطلة عيد الفطر المبارك بدءاً من الأحد .. إليك المواعيد

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجه المهندس  محمدعامر رئيس الهيئة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك وإتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وى وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة ، وإستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

مواعيد القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر المبارك 2023


أولا : القطارات المكيفة :-
تشغيل عدد (2) قطارVIP يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 وهي كالتالى :
- قطار 1940 قطارVIP القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة .
- قطار 1941 قطارVIP أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023 طبقاً للجداول المرفقة .
وتشغيل عدد (4) قطارثالثة مكيفة يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلي 29/4/2023 وهى كالتالى :
- قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلي 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة .
- قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:25 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023 طبقاً للجداول المرفقة .
- قطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة .
- قطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 20:00 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/5/2023 طبقا للجداول المرفقة .


ثانيا : القطارات ذات التهوية الديناميكية :- 


تشغيل عدد (4) قطار تهوية ديناميكية خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 وهي كالتالي : -
- قطار 2202تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يومياً خلال الفترة من 16/4/2023 الي 28/4/2023 طبقا للجداول المرفقة.
- قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يومياً خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 29/4/2023 طبقاً للجداول المرفقة.
- قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يومياً خلال الفترة من  17/4/2023 إلي ليلة29  /4/2023 طبقاً للجداول المرفقة .
-  قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023 طبقا للجداول المرفقة .
وبذلك يكون قد تم اضافة عدد (78) قطار مكيف وعدد (52  ) قطار تهوية ديناميكيه بإجمالى 130 قطار خلال عطلة عيد الفطر المبارك .


ثالثا : قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة :


- يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بــ 24 ساعة .
- صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي .
- وقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد .

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