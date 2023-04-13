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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عشنا وشوفنا.. فتاة تقتل خطيبها وتلقى جثته بالزراعات في سوهاج| تفاصيل مثيرة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

شهدت محافظة سوهاج واحدة من الوقائع المأساوية التي ارتكبتها فتاة وشقيقها في حق خطيبها بعد أيام قليلة من عقد قرانهم، حيث أزهقت حياته وألقت جثمانه وذلك إثر خلافات نشبت بينهم.

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مأساة في سوهاج.. فتاة تقتل خطيبها 

دبت المشكلات بين فتاة سوهاج وخطيبها وتعددت هذه المشكلات، وتحديدا ما أن عقد قرانهما بعدة أيام، حيث كثرت المشاكل بين فتاة سوهاج وخطيبها وأرادت الفتاة إنهاء ذلك وإنهاء جميع الراوبط بينهما ورفض المجني عليه ذلك، وظلت المشكلات بينهما.

وحضر المجني عليه وجلس في منزل خطيبته لعقد جلسة صلح وتصفية كاقة الخلافات بينهما، إلا أنه واثناء ذلك قررا إنهاء علاقتهما، ولم يتوصلا لحلا في خلافاتهم، وتطورت المشادة بينهم إلى مشاجرة، وهو ما جعل الفتاة تستعين بشقيقها وتتخلص من الشاب - خطيبها - أثناء تواجده في منزلهم.

أمن سوهاج يكشف لغز جثة عشريني جهينة

حيث كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لغز العثور على جثة شاب مذبوح من الرقبة وبها عدة طعنات، داخل الزراعات بجوار أحد الكباري دائرة المركز.

حيث تبين من تحريات أجهزة أمن سوهاج أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبته وشقيقها، وذلك عقب عقد قرانهما بعدة أيام، حيث نشبت الكثير من المشكلات بينهما أرادت على إثرها الفتاة أن تنهي جميع الروابط بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغا تضمن العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من العمر، ملقى في أحد الحقول الزراعية بالقرب من أحد الكباري، بدائرة مركز جهينة، وشكلت الأجهزة الأمنية في سوهاج فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وهوية الشاب.

بالفحص تبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب به جروح في الرقبة وطعنات متفرقة في الجسد، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت التحريات الأولية في الحادث أن وراء إرتكاب الواقعة خطيبة المجني عليه وشقيقها.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن سوهاج القبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الجريمة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وصرحت النيابة العامة في سوهاج بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

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