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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح ترفع حالة الطوارئ استعدادا لحلول عيد الفطر المبارك

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد احدا المستشفيات

أعلنت مديرية الصحة بمطروح برئاسة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، رفع حالة الطوارئ استعدادا لحلول عيد الفطر المبارك.

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جاء هذا خلال انعقاد الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ بمديرية الصحة بمطروح بحضور لفيف من قيادات المديرية.


حيث وجه وكيل وزارة الصحة، بانعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات وتكثيف الرقابة على محالّ ومنافذ الأغذية، ومنظومة صرف الألبان بالوحدات.


كما شدد على مديري المستشفيات بمتابعة سير العمل على مدار اليوم وانتظام جداول النوبتجيات بالأقسام وتواجد الأطقم الطبية بجميع التخصصات، خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ وتوافر كميات مناسبة من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته وتوفير البدائل للتعامل مع أي أزمات قد تحدث والتنسيق التام مع مرفق الإسعاف وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.


وأشار أن ذلك يأتي بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبدعم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجهود المديرية والتوجيهات للتنسيق الكامل وتسخير جهود المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأزمات خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

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