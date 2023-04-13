وزير الخارجية التركي: نشعر بالامتنان لسرعة تطور العلاقات مع مصر

قال وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره المصري سامح شكري بمدينة أنقرة ان الزيارات المتبادلة بينه وبين سامح شكري سوف تتكاثف بعد الآن وأنهم التقوا 3 مرات خلال الشهر ونصف الأخير.

وتابع وزير الخارجية التركي، أنه يشعر بالامتنان لسرعة تطور العلاقات المصرية التركية منذ لقاء الرئيسين في الدوحة قائلا: "واليوم جددنا مع السفير سامح شكري إرادتنا لمواصلة سرعة تطور العلاقات ونرغب في ملء الصفحة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح".

موضوع تعيين السفراء

وتابع وزير الخارجية التركي قائلا: "اتفقنا على إنهاء الأمور الأخرى فيما بيننا وإرساء الخطوات الأخرى في نفس الوقت وأيضا فيما يتعلق بموضوع تعيين السفراء تناولنا الموضوع اليوم مع سامح شكري بتسجيل خطوات ملموسة، وفي القاهرة أيضا عملنا معا واتخذنا قرار في هذا الشأن، وفيما يتعلق بالبيان المشترك سوف نقدم لكم المعلومات في هذا الشأن في الأيام المقبلة".