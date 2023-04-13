بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين..ننشر اسم الفائز الـ21 من "وفوق كل ذي علم عليم"

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن اسم الفائز الـ 21 من برنامج وفوق كل ذي علم عليم، والذي يذاع عبر فضائية صدى البلد، برعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية.

وفوق كل ذي علم عليم

وقال علي جمعة خلال حلقة اليوم من برنامج وفوق كل ذي علم عليم، والذي يذاع عبر فضائية صدى البلد، إن جواب الحلقة الماضية هو عبدالله بن الزبير بن العوام، وفازت بالجائزة مروة إبراهيم السيد أحمد من محافظة القاهرة.

كيفية المشاركة في مسابقة وفوق كل ذي علم عليم

الاشتراك في المسابقة الدينية اليومية يكون من خلال الاتصال على رقم (5959)، ومدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.

الشيخ منصور الشامي الدمنهوري

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، إنه كان يتميز بصوت خاص وطريقة خاصة في التلاوة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر دولة التلاوة" المذاع على قناة "الحياة"، إن الشيخ محمد منصور من مدينة دمنهور، وكانت شهرته منصور الشامي الدمنهوري، متابعا: "تميز صوته وهو صغير وولد 1906، ولم يمكث معنا كثيرا ورحل عن عالمنا عام 1959، وهو في سن الـ 53، أي أنه مات مع الرعيل الأول من الشيوخ مثل الشيخ محمد رفعت".

وواصل: "لم يعرفه الكثير لقصر عمره، رغم أثره الكبير، ولكنه اشتهر وذاع صيته في دمنهور إذ تعلق الناس بصوته وأصبح حاضرا في كافة المناسبات والمآتم والليالي"، مؤكدا أن مدينة دمنهور ضاقت عليه بما رحبت، ونزل إلى مصر لتحقيق آماله، وأخذ دورة تدريبية لإتقان التلاوة في طنطا، التي كانت مقر ومركز "صنايعية التلاوة".

واستطرد: "نزل إلى القاهرة حيث أساطير التلاوة، محمد رفعت، وعلي محمود، وعبدالفتاح الشعشاعي"، لافتا إلى أنه تم اعتماده في الإذاعة المصرية بعد افتتاحها بعامين فقط، وكان عمره 30 عاما.

وأكد علي جمعة، أن الشيخ محمد رفعت فرح بالشيخ منصور شامي الدمنهوري كثيرا واعتبره إضافة كبيرة لدولة التلاوة.