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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تؤكد حرصها على إتاحة المعلومات لكافة أطراف السوق.. تفاصيل

صدى البلد

قالت البورصة المصرية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه بالإشارة إلى ما شهدته جلسة مزاد سعر الإقفال يوم الخميس الموافق 13-إبريل-2023 من تداولات على سهم البنك التجاري الدولي، تود إدارة البورصة توضيح النقاط التالية:

• صافي تعامل المؤسسات الأجنبية (شراء): 98,059,806  جنيه مصري

• صافي تعامل المؤسسات العربية (بيع):  71,662,500 جنيه مصري.

• صافي تعامل المؤسسات المصرية (بيع): 9,957,110 جنيه مصري

• صافي تعامل الأفراد العرب (بيع):  4,680,000 جنيه مصري.

• صافي تعامل الأفراد المصريين (بيع):  11,760,197 جنيه مصري

• عدد العمليات المنفذة للمؤسسات الأجنبية: 17 عملية.

• بلغت إجمالي قيمة تنفيذات سهم البنك التجاري الدولي في جلسة المزاد نحو 37% من إجمالي قيمة تنفيذاته خلال اليوم.

• شهدت جلسة المزاد اليوم اتجاها شرائيا من عدد من المؤسسات الأجنبية.

 

كما تود إدارة البورصة التأكيد على ما يلي: 
• لا تتدخل إدارة البورصة مطلقا في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد ولا تتدخل في أوامر البيع والشراء، كما لا تتدخل في توجيه قوى العرض والطلب، ودورها يقتصر على التأكد من أن أوامر البيع والشراء تتفق مع التشريعات الحاكمة لهذا الأمر.

• من المعروف دوليا وإقليميا ومحليا أن العديد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية تعيد تقييم الأوزان النسبية للأسهم المكونة لمحافظها كل فترة زمنية مما قد يترتب عليه بعض عمليات الشراء أو البيع بأحجام كبيرة.

• عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية تخضع لضوابط واضحة ومستقرة من كافة الجهات المعنية بما يضمن سلامة عمليات التحويل.

 

والبورصة المصرية إذ تؤكد حرصها الكامل على إتاحة كافة المعلومات لكافة أطراف السوق ولكافة الجهات الإعلامية، فإنها تهيب بالجميع عدم الإنسياق خلف الشائعات أو الأخبار المغلوطة.

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