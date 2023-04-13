عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من أردوغان بعد كارثة الزلزال في تركيا

قرار عاجل من أردوغان
قرار عاجل من أردوغان بعد كارثة الزلزال في تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لن يكون هناك عفو عن مخالفات البناء مجددا، مؤكدا أنه سيتم تضيق الخناق أكثر على هذه المخالفات.

 وحسب صحيفة "زمان" التركية، قال أردوغان، خلال مشاركته في بث مباشر على العفو عن مخالفات البناء: "البند الخمسون من الدستور يتضمن جدول جرائم، وأخطاء البناء سيتم إدراجها ضمن تلك الجرائم وسنضيق الخناق أكثر على هذه المخالفات، لن يكون هناك عفو أو ما شابه فيما يتعلق بمخالفات البناء".

جاء إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد كارثة الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش في 6 فبراير.

وفي وقت سابق، قال أردوغان، إن ما مجموعه 220 ألف مبنى ونحو 1.5 مليون وحدة مستقلة معرضة للخطر في إسطنبول، مؤكدا أن 300 ألف منها بحاجة إلى تغيير عاجل.

وأضاف أردوغان، “قال مصرفنا المركزي إنه يمكنه إدارة التمويل بسهولة أيضًا. وسنواصل طريقنا أقوى بكثير في الفترة المقبلة”.

أردوغان: 220 ألف مبنى و1.5 مليون وحدة مستقلة معرضة للخطر في إسطنبول

شكري: توجد أرضية خصبة لتثمر الاتصالات مع تركيا عن مشاورات سياسية ناجحة

وفي إشارة إلى موضوع “المدن الاحتياطية”، قال أردوغان: “ستظهر مدن محمية في قناة إسطنبول، وسيبدأ بناء المساكن هناك، وسنمنح مكانًا لمن يقبلون التحول الحضري من تلك المدن الاحتياطية”.

وتابع: “بدأنا في إجراء تحليل مخاطر المباني التي تم تشييدها قبل عام 1999”.

وأشار أردوغان إلى أنه سيتم هدم المباني الغير أمنة من خلال التحول القائم على حقوق الملكية، مؤكدا أن “ما مجموعه 220 ألف مبنى وحوالي 1.5 مليون قسم مستقل معرضة للخطر في اسطنبول. ومن بين هؤلاء 300 الف بحاجة الى تغيير عاجل”.

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي أردوغان تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

توبت إلى الله.. جوري بكر تنتقد مروجي صورها الجريئة على السوشيال ميديا

أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك..ولغز حكم الرجاء وموعد انتقال عبدالقادر لـ سيسكا

بيان عاجل من العدل الأمريكية بعد اعتقال المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون

موضوعات متعلقة

تايوان في خطر.. صاروخ صيني فتاك يثير ذعر أمريكا

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا للكتلة

عقوبة صارمة.. “نيويورك تايمز” تكشف عن كارثة بانتظار المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون

شاهد.. لحظة اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون السرية

بيان عاجل من العدل الأمريكية بعد اعتقال المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون

قرب جزيرة كريت.. زلزال قوي يضرب بحر إيجه

إعلان صادم من رئيس مجموعة فاجنر الروسية بشأن وثائق البنتاجون المسربة

ترشيحاتنا

محمد نجاتي: ضد الحكومة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية

بعد الهزة الأرضية ببحر إيجه منذ قليل.. زلزال قوي جديد يضرب تركيا

خالد الغندور يطرح سؤالاً بشأن تأخر إعلان عقوبة كهربا

30 دقيقة.. ناصر منسي يتقدم للزمالك أمام حرس الحدود

مانشستر يونايتد يتقدم على إشبيلية بثنائية سابيتزر في الدوري الأوروبي

الأهلي يختار 30 لاعبا من دورة المرج للاختبار بقطاع الناشئين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن ليلى علوي وياسمين صبري .. شاهد فنانات بالنقاب أشعلن السوشيال ميديا

علامة خطيرة في ساقيك تكشف عن الكوليسترول.. لا تتجاهلها

مكون طبيعي يعالج آلام والتهاب المفاصل

بعد ظهورها مع رامز جلال.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة إبراهيم

فيديو

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

بعد ظلم صاحب العمل له استغل الفرصة .. شاهد ماذا فعل شاب أمام الكعبة

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ