قرار عاجل من أردوغان بعد كارثة الزلزال في تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لن يكون هناك عفو عن مخالفات البناء مجددا، مؤكدا أنه سيتم تضيق الخناق أكثر على هذه المخالفات.

وحسب صحيفة "زمان" التركية، قال أردوغان، خلال مشاركته في بث مباشر على العفو عن مخالفات البناء: "البند الخمسون من الدستور يتضمن جدول جرائم، وأخطاء البناء سيتم إدراجها ضمن تلك الجرائم وسنضيق الخناق أكثر على هذه المخالفات، لن يكون هناك عفو أو ما شابه فيما يتعلق بمخالفات البناء".

جاء إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد كارثة الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش في 6 فبراير.

وفي وقت سابق، قال أردوغان، إن ما مجموعه 220 ألف مبنى ونحو 1.5 مليون وحدة مستقلة معرضة للخطر في إسطنبول، مؤكدا أن 300 ألف منها بحاجة إلى تغيير عاجل.

وأضاف أردوغان، “قال مصرفنا المركزي إنه يمكنه إدارة التمويل بسهولة أيضًا. وسنواصل طريقنا أقوى بكثير في الفترة المقبلة”.

وفي إشارة إلى موضوع “المدن الاحتياطية”، قال أردوغان: “ستظهر مدن محمية في قناة إسطنبول، وسيبدأ بناء المساكن هناك، وسنمنح مكانًا لمن يقبلون التحول الحضري من تلك المدن الاحتياطية”.

وتابع: “بدأنا في إجراء تحليل مخاطر المباني التي تم تشييدها قبل عام 1999”.

وأشار أردوغان إلى أنه سيتم هدم المباني الغير أمنة من خلال التحول القائم على حقوق الملكية، مؤكدا أن “ما مجموعه 220 ألف مبنى وحوالي 1.5 مليون قسم مستقل معرضة للخطر في اسطنبول. ومن بين هؤلاء 300 الف بحاجة الى تغيير عاجل”.