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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر للألومنيوم تستهدف تدشين 4 مشروعات خلال الفترة المقبلة

شركة مصر للألومنيوم
شركة مصر للألومنيوم

أعلن المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن 4 مشروعات جديدة من المستهدف تدشينها في شركة مصر للألومنيوم خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة قطاع الأعمال عقب حفل افطارها، إن اول هذه المشروعات انشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2,7 إلى 3 مليارات دولار، مضيفا أنه جار حاليا بحث أكثر من آلية للتمويل في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية، وأيضا التوصل إلى اتفاق مع الشريك الاستثماري.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن هناك أكثر من موقع مقترح لإقامة المصنع سواء في منطقة المثلث الذهبي او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "شرق التفريعة" وتم الحصول على الموافقات ولكن جاري دراسة المزايا النسبية لكل منطقة قبل الاستقرار عليها والوصول إلى اتفاقية بشأن المصنع.

وتابع : المشروع الثاني يتمثل في انتاج خام البوكسيت الذي يتم استخدامه في انتاج الألومنيوم، الأمر الذي يقلل من فاتورة الاستيراد خاصة وان معظم الخامات يتم استيرادها،  ويتم حاليا البحث عن شركاء للتمويل.

وأشار السعداوي إلى أن المشروع الثالث انتاج الفويل حيث يتم عقد لقاء مع احدى الشركات للدخول في شراكة بعد عيد الفطر، حيث سيتم انشاؤه في مصنع نجع حمادي،  بحيث يتم سد الفجوة الاستيرادية.

وكشف السعداوي ، عن أن المشروع الرابع يتمثل في انشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بحث تنتج 1 جيجا، منوها بأن التكلفة الاستثمارية تصل لنحو مليار دولار.

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