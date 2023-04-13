أحمد بلحاج يفتتح أهدافه مع الزمالك ويسجل الثالث في مرمى حرس الحدود

سجل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثالث في مرمى منافسه حرس الحدود، في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز.

استطاع أحمد بلحاج افتتاح سجل أهدافه مع الزمالك بتسجيل هدف الأبيض الثالث في الدقيقة 91 من عمر المباراة

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14 من عمر المباراة من مقصية رائعة سكنت شباك حرس الحدود.

حاول حرس الحدود ادراك التعادل في أكثر من كزة ولكن لم يتمكن من تحقيق هدف يعود به للمباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.