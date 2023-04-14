صادر له قرار هدم .. رئيس حي غرب بالإسكندرية تكشف تفاصيل جديدة للعقار المنهار

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن العقار المنهار بمنطقة الورديان عقار قديم مكون من ثلاث طوابق، ويقع بشارع التلعفرى، وصادر له قرار هدم منذ عام 2018.

وأشارت في تصريحات لصدى البلد، أن البحث لا يزال جاريًا عن آخر شخص تحت الأنقاض، وذلك عقب استخراج 3 أشخاص أسفل العقار المنهار.

وقد شهدت منطقة الورديان التابعة لحي غرب بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار مساء الخميس، وعلى الفور انتقلت جميع الأجهزة المعنية لموقع العقار.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع التلعفرى في نطاق دائرة القسم، ووجود ضحايا أسفل العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورئيس حي غرب الإسكندرية المهندسة سحر شعبان والأجهزة التنفيذية بالحي لمتابعة الواقعة، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.