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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام موافي يحذر من تناول 4 فيتامينات دون وصفها طبيا .. فيديو

مكملات غذائية
مكملات غذائية

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بالنسبة للأصحاء الذين لا يعانون من أمراض دون داع.

وأضاف حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علمًا» عبر قناة صدى البلد، أنّ المكملات الغذائية تضر الأشخاص الأصحاء، لأنها تكلف الجسم مجهودات إضافية وتخزن في الجسم.

وأوضح، أنه هناك 4 أنواع من الفيتامينات تحتوي على تركيبات كيماوية لا تذوب في الجسم وتتسبب في أضرار خطيرة، وهي فيتامين: (د)، (أ)، (ك) (إي).

واختتم أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بالإشارة إلى أن عدد كبير من المصريين يتناولون فيتامين (د)، دون داع، رغم خطورته على صحتهم، مؤكدا أنه يمكن الاستفادة من المادة الموجودة في الفيتامينات من خلال تناول الفواكه والخضروات واللحوم.
 

حسام موافي فيتامينات الحالات الحرجة المكملات الغذائية ربي زدني علم ا صدى البلد

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