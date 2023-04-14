شوبير يعلن آخر تطورات اختيار طاقم تحكيم مباراة السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن آخر تطورات اختيار طاقم تحكيم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن بيريرا يرغب في اختيار طاقم تحكيم مصري ولكن اتحاد الكرة يرغب في إسناد المباراة لطاقم تحكيم إماراتي .

وأضاف شوبير أن في حال تم اختيار طاقم تحكيم مصري سيكون محمود البنا بينما سيكون محمد عبدالله في حال تم اختيار طاقم تحكيم إماراتي .

وتابع شوبير أن الأمر لم يتم حسمه حتى الآن وسيتم الإعلان قريبا عن طاقم التحكيم .

وتابع أنه سيتم طرح التذاكر المباراة اليوم الجمعة وستكون بقيمة ٢٠٠ جنيه مصري مشددا لن المباراة ستقام علي ملعب محمد بن زايد .

وستقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم ٥ مايو المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة .