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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن آخر تطورات اختيار طاقم تحكيم مباراة السوبر المصري

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن آخر تطورات اختيار طاقم تحكيم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن بيريرا يرغب في اختيار طاقم تحكيم مصري ولكن اتحاد الكرة يرغب في إسناد المباراة لطاقم تحكيم إماراتي .

 

وأضاف شوبير أن في حال تم اختيار طاقم تحكيم مصري سيكون محمود البنا بينما سيكون محمد عبدالله في حال تم اختيار طاقم تحكيم إماراتي .

 

وتابع شوبير أن الأمر لم يتم حسمه حتى الآن وسيتم الإعلان قريبا عن طاقم التحكيم .

 

وتابع أنه سيتم طرح التذاكر المباراة اليوم الجمعة وستكون بقيمة ٢٠٠ جنيه مصري مشددا لن المباراة ستقام علي ملعب محمد بن زايد .

 

وستقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم ٥ مايو المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة .

الأهلى الزمالك شوبير اتحاد الكرة محمد بن زايد أون تايم سبورت الإعلامي أحمد شوبير

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