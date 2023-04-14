عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خائفة من الجمهور| إيمان العاصي تكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة

إيمان العاصي
إيمان العاصي

أكدت الفنانة إيمان العاصي، التى تقوم بدور دلال بن فتح الله، بـ مسلسل جعفر العمدة، أنها تجلس في البيت خائفة من الجمهور، بعد الحلقات الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، وظهورها بأنها السبب الرئيسي في خطف ابن جعفر.

txt

أول تعليق من إيمان العاصي على الحلقة 20 من مسلسل "جعفر العمدة"

txt

إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها


وأضافت إيمان العاصي، خلال مداخلة هاتفية على قناة العربية، أن الجمهور لم يتوقع ما حدث من دلال، وأن صدم في  شخصيتها.


ولفتت إلى أن المخرج محمد سامي، كان يتحدث مع الجميع، بأن المسلسل سينجح نجاحا غير عادي، وأنه سيظل لـ 10 سنوات ناجح، مشيرة إلى أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير، وكل يوم هناك جمهور جديد والمسلسل أصبح تريند.
 

إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة المخرج محمد سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

توبت إلى الله.. جوري بكر تنتقد مروجي صورها الجريئة على السوشيال ميديا

زكاة الفطر قيمتها 30 جنيها.. اثنان لا تجب عليهما و8 أشخاص تعطى لهم

آخر جمعة في رمضان .. 4 ركعات تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

أخبار الرياضة.. رحيل نجم الأهلي عن الفريق.. نبأ سار للاعبي الزمالك.. تعليق ساخر من مرتضى منصور عقب التعاقد مع كارلوس

ترشيحاتنا

إعلان عاجل.. إسرائيل تغلق المجال الجوي على حدود لبنان وسوريا وغزة

استقرار الدرهم والريال.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 14-4-2023

خائفة من الجمهور| إيمان العاصي تكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد| سجل الآن

نشرة المرأة و الصحة| احذروا تناول الرنجة بدون شويها على النار.. تحذير من نوع سمنة يباع بالأسواق

أخبار التوك شو | أجرأ تصريحات لرضوى الشربيني عن زواجها الأول.. وبكري: أبو العينين تحمل تهديدات الإخوان بكل جسارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق عمرها.. عجوز تسرق بنكا للمرة الثالثة في أمريكا

في عيد الفصح.. سيدة بريطانية تعثر على حيوان بحري أثناء تقشيرها بطاطس

ماذا يحدث عند تناول التوت قبل السحور

بسبب شكله..محل حلويات يثير الغضب في مسقط رأس ويليام شكسبير

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ