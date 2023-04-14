خائفة من الجمهور| إيمان العاصي تكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة

أكدت الفنانة إيمان العاصي، التى تقوم بدور دلال بن فتح الله، بـ مسلسل جعفر العمدة، أنها تجلس في البيت خائفة من الجمهور، بعد الحلقات الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، وظهورها بأنها السبب الرئيسي في خطف ابن جعفر.



وأضافت إيمان العاصي، خلال مداخلة هاتفية على قناة العربية، أن الجمهور لم يتوقع ما حدث من دلال، وأن صدم في شخصيتها.



ولفتت إلى أن المخرج محمد سامي، كان يتحدث مع الجميع، بأن المسلسل سينجح نجاحا غير عادي، وأنه سيظل لـ 10 سنوات ناجح، مشيرة إلى أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير، وكل يوم هناك جمهور جديد والمسلسل أصبح تريند.

