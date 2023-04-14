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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري: تركيا تقف بجوارنا في أزمة سد النهضة

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر  على علاقة طبية وإيجابية مع أنقرة، ولديها علاقة استراتيجية  قائمة على أسس قوية من الفهم المشترك،  ومن خلال علاقة مصر مع اليونان وتطور العلاقات مع أنقرة، تسعى القاهرة لتلاشي التوتر بين أنقرة وأثينا وإزالة  الخلافات، لأن هذا  يفتح  التعاون والتنسيق والتكامل القائم هو الوسيلة الوحيدة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

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 وتابع "شكري" خلال حواره على فضائية "ten"،  أن وزير الخارجية التركية أبدى استعداده للمساهمة في تشجيع إثيوبيا على التوصل لاتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة،  مشيرًا إلى ضرورة تحميل أي طرف مسؤولية تعنته في عدم الوصول إلى اتفاق ملزم في هذه الازمة.


وتابع أن مصر تأثرت بالحرب الروسية بشكل بالغ وسلبي اقتصاديا، وهذا أدى لارتفاع أسعار الطاقة ، وأثر سلبًا على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مصلحة مصر تتمثل في الوصول إلى حل سلمي وتفاوضي في هذه الأزمة ،وهناك اتصالات متكررة لحل هذه الأزمة، بعيدًا عن الأعمال العسكرية والتفاوض حول العناصر المشتركة التي أدت لنشوب هذا الصراع .

 


 

سامح شكري وزير الخارجية أنقرة اليونان

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