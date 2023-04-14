إنفوجراف وفيديو.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 7 إبريل حتى 13 إبريل 2023، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 7 إبريل

- استكمال حملة توزيع المواد الغذائية في مبادرة التضامن والأوقاف لتوفير تأمين الغذاء للأسر الأولى بالرعاية، ومديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر توزع 150 طن مواد غذائية لأكثر من 30 الف أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة بالتعاون مع الأوقاف والشركة القابضة بالاقصر.

- فعاليات بمديريات التضامن الاجتماعى للاحتفال بيوم اليتيم: تنظيم احتفالات بالبحر الأحمر والغربية والشرقية، والمنيا تنظم "هانفطر ونفرح اهالينا" بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

السبت 8 إبريل

- للأسبوع الثانى على التوالي وبنجاح، برنامج "مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يستمر في حملات التوعية قي قرى حياة كريمة، وتدريب 2,732 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتلقى تقريراً عن الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان عن الربع الأول من العام الجارى.. و"القباج" تُصرح بأنه تم توفير الخدمات العلاجية لإجمالي 42 ألف مريض إدمان مجاناً وفى سرية تامة.

- استكمال تدريب 15,000 رائدة مجتمعة على الرسائل التنموية لبرنامج "وعي"، وتخطيط توزيعهن على المناطق المستتهدفة بقرى حياة كريمة بكاقة المحافظات.

الأحد 9 إبريل

- مجلس إدارة "صندوق عطاء للاستثمار الخيري" الموجه لدعم ذوي الإعاقة يعقد اجتماعه الدوري، والاجتماع يستعرض إنجازات مشروعات الصندوق ويستشرف فرص التأهيل والتعليم والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

- القباج تلتقى المهندس خالد العطار خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، لمتابعة إدراج برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في مشروع «أحمس»، لتحسين وتوحيد الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين عبر التطبيقات الحكومية.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى ينفذ جلسات توظيف لمستفيدى تكافل وكرامة بالقليوبية، ويتابع تسليم مشروعات نقل الأصول بقرية سرياقوس بالخانكة لنقل الأصول بالتعاون مع جمعية صناع الحياة.

- التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحقوق الانسان يتعاونان لتوعية وتدريب منظمات المجتمع المدنى بشأن نشر الوعى المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان.

الاثنين 10 إبريل

- التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع منظمة الاسكوا، تنظم ورشة عمل حول "آليات تصنيف الإعاقة" وفق نموذج التصنيف العربي الموحد، بحضور خبراء ومتخصصين في المجال.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من بحث 2000 أسرة لاستهداف نقلهم من المناطق غير الآمنة للمناطق المطورة بالإسكندرية، بالتعاون مع المنطقة العسكرية ومديرتي التضامن والإسكان.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أعمال إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومحافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدان أعمال الإنشاءات استعدادا لافتتاح المركز خلال العام الجاري.

- الهلال الأحمر المصري يستمر في تنفيد حملة "دفا" ومبادرة " إطعام" من خلال ألف متطوع ومبادرة " كسر الصيام"..و"مطبخ الخير" تقدم وجبات غذائية ساخنة لمساعدة الأسر الأكثر فقراً والأول بالرعاية.

الثلاثاء 11 إبريل

- التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى، تطلق حملة "ضمه مش فصله" لوقف التمييز ضد بعض الأبناء مؤسسات الدفاع الاجتماعى الذين استقلوا بحياتهم بعد خروجهم من المؤسسات.

- صندوق وعلاج مكافحة الإدمان يطلق الدورى الرمضانى "التعافي بطولة" للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة في إطار خدمات مابعد العلاج للحد من الإنتكاسة.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم مشروعات منسوجات وحرف تراثية، وأخرى للتصنيع الغدائي ولتسمين المواشي لشباب ونساء بالفيوم بالتعاون مع جمعية شباب مصر.

- التضامن الاجتماعي تكثف استعداداتها لتأثيث معرض الحرف التراثية بالقرية التراثية المستحدث إنشاءها بجنوب سيناء، في إطار الاستعدادات لإطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث بشرم الشيخ.

الأربعاء 12 إبريل

- تعاون بين التضامن الاجتماعي وإي أف جي هيرمس EFG Hermes لتنظيم أكبر حفل إفطار جماعي بقرية الدير على هامش متابعة المشروعات التنموية التي تنظمها المؤسسة لتطوير وإعادة إعمار الوحدات السكنية بقرى محافظة الأقصر.

- وحدات التضامن الاجتماعى تستمر في فعاليتها للطلبة بالجامعات احتفالا بشهر رمضان الكريم، وتنطلق لعقد جلسات حوارية حول التفكير الإيجابي بعنوان "خليك إيجابي" من الجامعة الروسية.

- التضامن تصرف تعويضات الضحايا والمصابين بحادث انفجار أنبوبة البوتاجاز بمنطقة الكرداسة بالجيزة.

- التضامن تنتهي من إغلاق 45 مؤسسة رعاية اجتماعية، في إطار تكثيف دعوتها لكفالة الأطفال ونشأتهم في أسر "شبه طبيعية" لحمايتهم من جميع أنواع المخاطر وتحقيق مصلحتهم الفضلى.

الخميس 13 إبريل

- القباج تستقبل كاهن الكنيسة السريانية بمصر الربان فيلبس عيسى والوفد المرافق له، واللقاء يناقش سبل التعاون في مجالات دعم ذوي الإعاقة والمسنين والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

- التضامن الاجتماعي تبدأ صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لإجمالي 4,6 مليون أسرة بعد إدراج الزيادة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية بنسبة 25% في إطار الحرص على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في المناطق المستهدفة.

- القباج تستقبل الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" واللواء يحي عيسوي أمين الصندوق المركزي للحزب لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين لتعزيز برامج الوعي في قرى حياة كريمة، ودعم المشروعات متناهية الصغر للنساء، والمساهمة في تسويق خدمات الوزارة في المجتمعات المحلية.

https://fb.watch/jUW3RVcgMP/?mibextid=6aamW6