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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الصور الأولى لحادث الإسماعيلية الصحراوي المروع

الضابط كريم ابو ستيت
الضابط كريم ابو ستيت

شهدت محافظة الإسماعيلية حادثتين مروعتين خلال 24 ساعة بنفس الطريق “ الأسفلت القاتل”، أسفرا عن وفاة ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية و 4 عمال بإدارة الانشاءات البحرية بشركة المقاولون العرب.

 

جمع الضحايا طريق ومصير واحد، وهو الموت بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، اثر تعرضهم لحادثنتين  متفرقتين من حيث التوقيت، ولكنهما متفقان في المكان وهو منطقة المنايف أمام شركة الكهرباء بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب شهود عيان فإن المشكلة في الطريق وجود دورانات عشوائية وعدم الالتزام بالسرعة المحددة.

وفاة ضابط شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

 

 

 

الحادثة الاولي، شهدتها  محافظة الاسماعيلية، أمس الخميس، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بالقرب من منطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية قبل الإفطار بساعات قليلة.

وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس العاملين بشركة المقاولون العرب بسيارة نقل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إلى 4 وفيات.

وينشر الموقع صور الضحايا، وجميعهم من أبناء محافظة الإسماعيلية.

 

صرحت بذلك مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، موضحة أن المتوفين هم “أيمن عسكر ورأفت حسين عمر وأحمد الجمل عبد الحكيم”.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 آخرين، وينشر صدى البلد الصورة الأولي للحادث.


وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة يفيد مصرع  4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء.

 

من جانبها كشفت مصادر أن الميكروباص تابع لشركة المقاولين العرب، وتم إبلاغ مركز مدينة  ابوصوير للمشاركة فى تقديم خدمات الإنقاذ لضحايا الحادث.

 

كما تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

 

حادث اليوم،  راح ضحيته المقدم كريم ابو ستيت الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية.
قالت المصادر أن سبب وقوع الحادث تصادم سيارته وسيارة أخري نقل بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء.

أضافت المصادر أن الضابط لفظ أنفاسه الأخيرة فور تعرضه للحادث الاليم، مؤكدة نقله إلي مشرحة الحميات بمحافظة الإسماعيلية ومنها الي القاهرة حيث يشيع جثمانه بمعرفة ذويه من مقابر العائلة.

 

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