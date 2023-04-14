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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية لإزالة الإشغالات

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وشنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع:  محرم بك، الرصافه، الاسكندرانى، الابعاديه، المحور ، قنال السويس، الخازن، بنى اميه، ابن زيتون ، النبى دانيال، السلطان حسين ،سلامة حجازى ، اسماعيل مهنا ، محمود حسين فهمى ، أمام مستشفى احمد ماهر ،مسجد العطارين ،مسجد الحضرى، عبد القادر الغريانى،  جرين ،منشا ،والمنزلاوى وأسفرت الحملة عن ضبط 300 حالة إشغال متنوع و90 حاجز حديدي.

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ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت شوارع 30 عرامة، 30 أبو خروف ، 30 المعهد الديني ، الصفا والمروة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 108 حالة إشغال متنوع.

وقام حي العجمي برئاسة الأستاذة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وعربات الباعة الجائلين شملت شارع البيطاش ،شارع السماليهي ، طريق إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 ومدينة 6 أكتوبر ، الهانوفيل ، شارع رضوان ، شارع السلام ، شارع الجمعية ، شارع العوامي ، إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 وأسفرت الحملة عن ضبط 108 حالة إشغال متنوع

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع جمال عبد الناصر ، ملك حفني ، منطقه فيكتوريا ورصيف مدرسه كلية النصر وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 40 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

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