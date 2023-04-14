رصده وكيل الأوقاف| شاهد... فيديو يوثق ثبوت علامات ليلة القدر أمس

وثق الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف علامات ثبوت ليلة القدر أمس حيث وافقت ليلة 23 الوترية التي صادفت ليلة الجمعة حيث أجمع العلماء قديما وحديثا أن الليلة الوترية التي تصادف ليلة الجمعة بنسبة كبيرة تكون ليلة القدر بإذن الله.

وأكد أبو عمر أن الشمس ظهرت عند وقت الشروق أنها بدون شعاع واستمر الوضع حتى بعد موعد الشروق بنصف ساعة بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وأضاف أبو عمر في الفيديو الذي بثه عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن الشمس ظهرت وكأنها القمر بعد اكتمال ليس لها شعاع وسطوع خافت ليس بالمتوهج.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن هناك حالة من السكون عارمة في ذلك التوقيت كما أن السماء كانت مضيئة بشكل ملفت للنظر، وحالة من السكون لا مثيل لها.

واختتم أبو عمر حديثه مهنئا من أقام ليلة القدر أمس وصلى وذكر الله وقرأ القرآن الكريم، أما من لم يحالفه التوفيق أمس ولم يصل بعذر او بدون عذر عليه أن يجتهد فيما تبقى من أيام رمضان فلازال هناك 3 ليالي وترية فليجتهد فيها قدر المستطاع.

علامات ليلة القدر

1 - صفاء السماء وسطوع النور.

2 - طمأنينة القلب فيها.

3 - انشراح صدر المؤمن.

4 - الرياح فيها تكون ساكنة.

5 - وأما العلامات التي تظهر بعدها فمنها: أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال "أخبرنا رسول الله أنها تطلع يؤمئذ لا شعاع لها".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا