بلهفة ودموع.. قصة يمني عاد لأهله بعد غياب 6 سنوات

أمي .. يرددها ياسر بلهفة وهو يسمع صوت والدته في الهاتف بعد ست أعوام ليشق الأمل في طريق قلبه بعد احتجازه لدى الحوثيين أعقاب الحرب في اليمن قبل 8 سنوات.

وعلى أعتاب أول طائرة متجهة من صنعاء وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن، كان ينظر إلى بلده التي فارقها والدموع تنهمر على وجنتيه ليدور في مخيلته تفاصيل بيته الذي تركه وكيف السعادة تعود مجددا بين أسرته وهو يقضي العيد الذي حرم منه سنوات.

وحسب صورة نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمواطن ياسر وهو يجرى مكالمة هاتفية لوالدته واللهفة تسبقه لرؤيتها.

وحسب ما نقلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن ياسر مواطن يمني يعد ضمن الآلاف الاسرى الذين يتم عودتهم لديارهم في أكبر عملية تبادل بين التحالف الحكومي وجماعة الحوثيين منذ اندلاع النزاع الدامي في اليمن قبل 8 سنوات.



وأعلن الصليب الأحمر صباح اليوم بدء عملية تبادل مئات الأسرى في اليمن مع إقلاع أول طائرة من صنعاء وعملية تبادل للأسرى في اليمن تشمل نحو 900 شخص على مدى أيام عدة

فيما أكد المبعوث الأممي إلى اليمن؛ أنه يأمل أن تنعكس عملية تبادل الأسرى على الجهود القائمة للدفع بحل سياسي شامل؛ مرحبا ببدء عملية تبادل الأسرى ويأمل بالبناء عليها للإفراج عن جميع المعتقلين .

وبدأت الأطراف المتحاربة في اليمن، صباح الجمعة، إطلاق سراح مئات الأسرى والمحتجزين، في ثاني أكبر عملية تبادل بين التحالف الحكومي وجماعة الحوثيين منذ اندلاع النزاع الدامي في البلاد قبل 8 سنوات.

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان: "أقلعت أول طائرة من صنعاء" وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن".

وكانت أطراف الصراع أعلنت الشهر الماضي في جنيف الاتفاق على تبادل 887 أسيرا ومحتجزا، بينهم 706 أسيرا من الحوثيين و181 أسيرا من التحالف الحكومي بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بين الطرفين.

ومن المقرر أن تستمر عملية التبادل لمدة 3 أيام عبر 6 مطارات محلية وخارجية.

وبموجب الخطة يتم، الجمعة، نقل 250 أسيرا من الحوثيين من مطار عدن إلى مطار صنعاء، في مقابل نقل 72 أسيرا من حلفاء الحكومة من مطار صنعاء إلى مطار عدن، بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي.

ومن المقرر أن يتم في اليوم التالي نقل 19 عسكريا من قوات التحالف من مطار صنعاء إلى مطار الرياض، بالتزامن مع نقل عناصر من جماعة الحوثي من مطار خميس مشيط إلى مطار صنعاء.