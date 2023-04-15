الحبس والغرامة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر فتاة التيك توك أم لبانة

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط فتاة التيك توك دينا محمد الشهيرة بـ «أم لبانة» عبر منصة التيك توك، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإذاعة مقاطع مصورة لا تتناسب مع قيم وتقاليد المتجمع

ونص القانون علي عقوبات رادعة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه"