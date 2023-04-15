وزير الخارجية السوري يبدأ جولته العربية بزيارة الجزائر غدا

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، غداً السبت، زيارة إلى دولة الجزائر، في إطار جولته التي يقوم بها إلى عدد من الدول العربية.

ويصل وزير الخارجية عند الساعة 11:00 صباحا إلى الجزائر، ومن المقرر أن يستقبله نظيره الجزائري أحمد عطاف.

وذكرت تقارير سورية نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن وزير الخارجية فيصل المقداد يستعد لبدء جولة عربية تبدأ من الجزائر،و يجري خلالها محادثات حول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

و يبحث المقداد التطورات السياسية على الساحة العربية، وتأكيدا لعمق الروابط التي تجمع بين البلدين وخاصة أن الجزائر لم تقطع يوما علاقاتها مع دمشق ولم تغلق سفارتها وكانت سباقة في كسر الحصار المفروض على سورية بعد ساعات من كارثة الزلزال الأخير.