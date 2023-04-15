عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبات تنتظر جماهير الأهلي بسبب شيكابالا.. تفاصيل

شيكابالا
شيكابالا

تنوي رابطة الأندية المحترفة، معاقبة جماهير النادي الأهلي، على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق، أمس الجمعة، ضد فاركو ضمن منافسات بالجولة 25 من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري المصري، في مباراة شهدت هتافات بها ألفاظا مسيئة ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، مما أغضب جماهير القلعة البيضاء.

يشار إلى أن رابطة الأندية تنتظر تقرير مراقب المباراة لاتخاذ قرارها حيال ما بدر من جماهير الأهلي، خصوصا أنها ليست الواقعة الأولى لها.

وسبق  أن تعرضت جماهير الأهلي  لعقوبة المنع من حضور المباريات مرتين من جانب رابطة الأندية بسبب لسب بعض الفرق المنافسة.

وكان الأهلي قد عوقب مؤخرا بعقوبة السباب الجماعي من قبل الجماهير قيمتها 20 ألف جنيه، بعد هتافات مسيئة أيضا خلال مباراة  بيراميدز في نهائي كأس مصر، والذي توج به الأهلي بعد فوزه بالمباراة بنتيجة 2-1.

رابطة الأندية المحترفة الأهلى فاركو الدوري المصري شيكابالا جماهير النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

نشاط رياح وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: توخوا الحذر

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

625 جنيها تصرف غداً كدعم نقدي من وزارة التضامن الاجتماعي.. من المستحقون؟

ترشيحاتنا

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأوقاف توضح التصرف الشرعي حال تزامن صلاة العيد في يوم الجمعة

موعد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات.. هل أداؤها واجب أم مستحب

المشاط: مصر تتخذ خطوات واضحة لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

التضامن: مساعدات لـ30 ألف أسرة من الأولى بالرعاية على مستوي 18 محافظة

الحق اشتري .. خصم 70% على سيارات إم جي zs موديل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشهرة.. صور زفاف جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا

كارثة صحية.. سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

قبل شم النسيم..طرق بسيطة لعلاج رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة

فيديو

يخلق من الشبه .. جوري بكر تكشف حقيقة صلة قرابتها بماري منيب| فيديوجراف

على الفطار.. تفاصيل مأساة عائلة عشري في كرداسة بسبب أنبوبة بوتاجاز/ فيديو جراف

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ