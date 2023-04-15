عقوبات تنتظر جماهير الأهلي بسبب شيكابالا.. تفاصيل

تنوي رابطة الأندية المحترفة، معاقبة جماهير النادي الأهلي، على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق، أمس الجمعة، ضد فاركو ضمن منافسات بالجولة 25 من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري المصري، في مباراة شهدت هتافات بها ألفاظا مسيئة ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، مما أغضب جماهير القلعة البيضاء.

يشار إلى أن رابطة الأندية تنتظر تقرير مراقب المباراة لاتخاذ قرارها حيال ما بدر من جماهير الأهلي، خصوصا أنها ليست الواقعة الأولى لها.

وسبق أن تعرضت جماهير الأهلي لعقوبة المنع من حضور المباريات مرتين من جانب رابطة الأندية بسبب لسب بعض الفرق المنافسة.

وكان الأهلي قد عوقب مؤخرا بعقوبة السباب الجماعي من قبل الجماهير قيمتها 20 ألف جنيه، بعد هتافات مسيئة أيضا خلال مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والذي توج به الأهلي بعد فوزه بالمباراة بنتيجة 2-1.