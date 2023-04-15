عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة حول ثلاثي نجوم الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي

الأهلي
الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن جاهزية ثلاثي نجوم النادي الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر في الأهلي: بيرسي تاو وعبدالمنعم وأحمد عبدالقادر جاهزون لمواجهة الرجاء المغربي”.

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، أحد يومَي 21 و22 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في لقاء الذهاب الذي يُقام في القاهرة.

فيما يحل المارد الأحمر ضيفًا على الرجاء المغربي أحد يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء الإياب.

ومن المنتظر، أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، الفائز من مباراة الترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري. وفي حال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سيواجه الترجي أو شبيبة القبائل خارج الأرض أولاً، على أن يكون الإياب في القاهرة.

النادي الأهلي الأهلى الرجاء المغربي بيرسي تاو أحمد عبدالقادر موعد مباراة الأهلي والرجاء مباراة الأهلي والرجاء الأهلي والرجاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

مصر للطيران: وقف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم لمدة 72 ساعة.. تفاصيل

حمدي فتحي يعلق على إصابة نجم فاركو عقب مباراة الأهلي.. شاهد

موضوعات متعلقة

حمدي فتحي يعلق على إصابة نجم فاركو عقب مباراة الأهلي.. شاهد

عقب إصابته.. أحمد عبد القادر يوجه رسالة إلى حارس يد الأهلي

مقابل 120 مليون يورو.. زيدان يرحب بتدريب النصر السعودي

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

السوشيال ميديا.. غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. وريهام سعيد توجه رسالة إلي صناع عمل تحت الوصاية

إطلالة بسيطة.. نيللي كريم تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

محمد أبو جبل يؤدي مناسك العمرة .. شاهد

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

ترشيحاتنا

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

أصبح فيروس موسمي.. أعراض صادمة منتشرة لـ كورونا

ليست كورونا| تحذيرات من انتشار جائحة فتاكة فى العالم العام المقبل .. تفاصيل مرعبة

وولفرهامبتون يفوز على برينتفورد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

برايتون يهزم تشيلسي ويزيد معاناته في الدوري الإنجليزي

بعد تطورات الأوضاع .. وزير الخارجية البريطاني يوجه رسالة للسودانيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك بسرعة .. اكتشف أعراض مرض الزهايمر

فى هذه الحالة لا تصاب بالتسمم.. كيفية تقليل أضرار الرنجة والفسيخ؟

طريقة عمل بسبوسة ريد فيلفيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|مشروب غير متوقع لمكافحة أضرار كعك العيد..سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

فيديو

اكتشفت أن الموت ملوش سن.. فنانة تعلن ارتدائها الحجاب بعد اعتزالها الفن

سرقت آلاف القطع النقدية.. للمرة الثالثة إمرأة عجوز أمريكية تقتحم بنكا

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ