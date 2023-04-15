الزراعة: حالة محصول القمح جيدة والإنتاجية تبشر بالخير

قام اليوم السبت، الدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية بالمرور على حقول القمح في مركزي طنطا وزفتى بمحافظة الغربية يرافقه الدكتور جمال شعراوي مدير الحملة القومية للقمح بالمحافظة وتبين عدم وجود أضرار مؤثره نتيجه للظروف الجوية التي شهدتها البلاد مؤخرا مؤكدا أن الحقول جاهزه للحصاد خلال الفترة القادمة.

وقال رضا إن حالة المحصول جيدة والإنتاجية تبشر بالخير، مشيرا إلى التزام المزارعين بالتوصيات الفنية مدير معهد المحاصيل الحقلية التقى ايضا ببعض المزارعين وحثهم على توريد المحصول والاستفادة من الأسعار المجزية التي قررتها الدولة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بالمتابعة المكثفة خلال مرحله الاستعداد للحصاد والاطمئنان علي حاله المحصول وحث المزارعين على توريد القمح خاصة بعد ان قررت الحكومة رفع اسعار التوريد الى 1500 جنية للأردب، و تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.