عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل 10 ساعات فى ليلة القدر .. تعرف عليها

ليلة القدر
ليلة القدر

قال الدكتور مصطفى حسني، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن شهر رمضان كله مهم فى العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أفضل وأهم عشر ساعات فى شهر رمضان يعتبرون سر الفوز فى الدنيا والآخرة ويمكن أن تكون فيهم ليلة القدر، وتوافق نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.


وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين،  خلال حديثه عن "فضل ليلة القدر" على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "فى العشر ساعات مش عاوزهم يضيعوا منك، دول ربنا هيكرمك فيهم وهيكمونوا سر السعادة، اختاروا العشر ساعات دول وقت نزول القرآن، لو وقفت تعبد ربنا كأنك عبدت ربنا 83 سنة، دى بينزل فيها الملائكة يعبدوا ربنا فيهم، سيدنا النبى قال التمسوها فى العشر الآواخر وفى روايات آخرى فى وتر ليلة القدر، يلا أقف على السجادة ويبلغك ليلة القدر، وقول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، كل يوم ساعة قبل الفجر فى العشر الآواخر اعبدوا ربنا عشان وادعوه يعفو عنكم". 


وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.


وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
 

شهر رمضان ليلة القدر القرآن فضل ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

مصر للطيران: وقف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم لمدة 72 ساعة.. تفاصيل

حمدي فتحي يعلق على إصابة نجم فاركو عقب مباراة الأهلي.. شاهد

ترشيحاتنا

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

أصبح فيروس موسمي.. أعراض صادمة منتشرة لـ كورونا

ليست كورونا| تحذيرات من انتشار جائحة فتاكة فى العالم العام المقبل .. تفاصيل مرعبة

وولفرهامبتون يفوز على برينتفورد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

برايتون يهزم تشيلسي ويزيد معاناته في الدوري الإنجليزي

بعد تطورات الأوضاع .. وزير الخارجية البريطاني يوجه رسالة للسودانيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك بسرعة .. اكتشف أعراض مرض الزهايمر

فى هذه الحالة لا تصاب بالتسمم.. كيفية تقليل أضرار الرنجة والفسيخ؟

طريقة عمل بسبوسة ريد فيلفيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|مشروب غير متوقع لمكافحة أضرار كعك العيد..سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

فيديو

اكتشفت أن الموت ملوش سن.. فنانة تعلن ارتدائها الحجاب بعد اعتزالها الفن

سرقت آلاف القطع النقدية.. للمرة الثالثة إمرأة عجوز أمريكية تقتحم بنكا

28 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحادث أتوبيس العين السخنة

بيتقدملي عرسان وربنا عايزني لوحدي..عفاف شعيب تكشف سر رفضها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ