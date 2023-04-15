أفضل 10 ساعات فى ليلة القدر .. تعرف عليها

قال الدكتور مصطفى حسني، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن شهر رمضان كله مهم فى العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أفضل وأهم عشر ساعات فى شهر رمضان يعتبرون سر الفوز فى الدنيا والآخرة ويمكن أن تكون فيهم ليلة القدر، وتوافق نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، خلال حديثه عن "فضل ليلة القدر" على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "فى العشر ساعات مش عاوزهم يضيعوا منك، دول ربنا هيكرمك فيهم وهيكمونوا سر السعادة، اختاروا العشر ساعات دول وقت نزول القرآن، لو وقفت تعبد ربنا كأنك عبدت ربنا 83 سنة، دى بينزل فيها الملائكة يعبدوا ربنا فيهم، سيدنا النبى قال التمسوها فى العشر الآواخر وفى روايات آخرى فى وتر ليلة القدر، يلا أقف على السجادة ويبلغك ليلة القدر، وقول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، كل يوم ساعة قبل الفجر فى العشر الآواخر اعبدوا ربنا عشان وادعوه يعفو عنكم".



وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.



وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

