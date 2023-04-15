طلاب هندسة الإسكندرية يبدعون في تصميم مائدة إفطار على شكل قبة الصخرة

أبدع طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية في تصميم مائدة إفطار جماعي خلال حفل الإفطار السنوي، على شكل مسجد قبة الأقصى.

وصنع الطلاب المائدة على شكل مسجد قبة الأقصى، وعلى الفور انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتنظيم الرائع للطلاب الذي يعبر عن حس فني رائع وذوق جذاب ليس بغريب على طلبة كلية الهندسة.

وتعتبر قبة مسجد الصخرة من أهم و أبرز المعالم المعمارية عبر التاريخ، و هى أحد معالم المسجد الأقصى المبارك.

ومسجد قبة الصخرة بجانبه محرابي الصلاة دلالةً عن كون المسجد الأقصى أولى القبلتين.

وقد أبدع طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية في تصميم مائدة إفطار جماعي العام الماضي على شكل فانوس ورجل يدعو الله.