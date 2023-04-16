حبس 3 أشخاص سرقوا محل مجوهرات بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أحد محال المصوغات الذهبية بكمبوند شهير بالتجمع الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض علي المتهمين بسرقة أحد محال المصوغات الذهبية بكمبوند شهير بالتجمع الأول.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم تداوله عبر بعض الحسابات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تداول خبر سرقة أحد محال المصوغات الذهبية بكمبوند شهير بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/4/2022 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من مالك المحل المشار إليه ، تضرر خلاله من قيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبى بإستخدام "شاكوش" وسرقة عدد من المشغولات الذهبية ولاذوا بالفرار.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت الأجهزة الأمنية بتاريخ 15/4/2022 من ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم بإرشادههم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.