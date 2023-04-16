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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مش عارفين نمشي.. سكان منطقة البطاش فى الإسكندرية يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

استغاثت منطقة البطاش - العجمى - التابعة لمحافظة الإسكندرية، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة سكان المنطقة.

 

وقال المواطن هانى عزيز، أحد الأهالي في الرسالة: "نعانى نحن منطقة البطاش - العجمى - التابعه الى محافظة الاسكندرية ، من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان وتقوم بمهاجمة المارة وخاصة الأطفال ، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل وعندما تشاهد أن الكلاب تسير مجموعات تكشر عن أنيابها تهاجم المركبات والدرجات البخارية وغيرها من وسائل الموصلات تثير الذعر والهلع فى نفوس المارة".

وأضاف : "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".


وأشارت: “تقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بالحى وشئون البيئة ومحافظة الإسكندرية للتدخل للقضاء على ظاهرة الكلاب المسعورة ولكن فوجئنا بإهمال شكوانا من قبل رئيس الحى الذى .لا يبالى بتفاقم الظاهرة التي تهدد أرواح أطفالنا”.


وناشد المسئولين بالوحدات البيطرية ورئيس الوحدة المحلية ومحافظ الإسكندرية  العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هؤلاء الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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