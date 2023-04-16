أخبار الفن.. وفاة شقيق ياسمين عبد العزيز في ضرب نار وتفاصيل الحلقة 24 من مسلسلات رمضان

تفاصيل حفلات عيد الفطر.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

مسلسل ضرب نار الحلقة 24|وفاة شقيق ياسمين عبد العزيز وانهيارها في البكاء

شهدت الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار الحلقة وفاة شقيق ياسمين عبد العزيز .

وتلقت مهرة (ياسمين عبد العزيز) اتصالا يخبرها بوفاة شقيقها طارق (أحمد غزي)، لتذهب مسرعة إلى مكان تواجده وتنهار من البكاء وهي تحتضن جثمانه، ثم دفنه وسط حزنها الشديد هي وشقيقتها بوجود زيدان (ماجد المصري) بجوارها، كما يتواجد جابر (أحمد العوضي) ولكن بشكل متخفي.

واحدة بالأربعة.. جوري بكر تكشف أبرز التعليقات الطريفة عن دورها في جعفر العمدة

كشفت الفنانة جوري بكر عن أبرز التعليقات الطريفة عن دور وداد في مسلسل جعفر العمدة.

تحت الوصاية الحلقة 9| فسخ خطوبة دياب.. ومنى زكي تنجوا من أزمة جديدة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الأحداث المشوقة؛ حيث وَقَعَ جد أبناء منى زكي، أرضا، في أثناء صلاته بالمسجد ودخل المستشفى.

أحمد فهيم : سيد في جعفر العمدة من أصعب أدواري .. وأسير بنصائح خالد صالح (حوار)

كنت صادق في مشهد اعترافي لـ مى كساب .. والجمهور يريد أخذ حقي من شوقي ووداد

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. إيمان العاصي تجهض جنين زينة

شهدت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة ؛ طرد شوقي فتح الله لوداد من منزله وقام بطلاقها .

في الوقت التي طلبت فيه وداد السماح من سيد ولكنه ضربها بالقلم وأنكرت أنها قد حاولت قتل عايدة .