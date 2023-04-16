عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة شقيق ياسمين عبد العزيز في ضرب نار وتفاصيل الحلقة 24 من مسلسلات رمضان

صدى البلد

تفاصيل حفلات عيد الفطر.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

مسلسل ضرب نار الحلقة 24|وفاة شقيق ياسمين عبد العزيز وانهيارها في البكاء

شهدت الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار الحلقة وفاة شقيق ياسمين عبد العزيز .

وتلقت مهرة (ياسمين عبد العزيز) اتصالا يخبرها بوفاة شقيقها طارق (أحمد غزي)، لتذهب مسرعة إلى مكان تواجده وتنهار من البكاء وهي تحتضن جثمانه، ثم دفنه وسط حزنها الشديد هي وشقيقتها بوجود زيدان (ماجد المصري) بجوارها، كما يتواجد جابر (أحمد العوضي) ولكن بشكل متخفي.

واحدة بالأربعة.. جوري بكر تكشف أبرز التعليقات الطريفة عن دورها في جعفر العمدة

كشفت الفنانة جوري بكر عن أبرز التعليقات الطريفة عن دور وداد في مسلسل جعفر العمدة.

تحت الوصاية الحلقة 9| فسخ خطوبة دياب.. ومنى زكي تنجوا من أزمة جديدة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الأحداث المشوقة؛ حيث وَقَعَ جد أبناء منى زكي، أرضا، في أثناء صلاته بالمسجد ودخل المستشفى.

أحمد فهيم : سيد في جعفر العمدة من أصعب أدواري .. وأسير بنصائح خالد صالح (حوار)

كنت صادق في مشهد اعترافي لـ مى كساب .. والجمهور يريد أخذ حقي من شوقي ووداد

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. إيمان العاصي تجهض جنين زينة

شهدت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة ؛ طرد شوقي فتح الله لوداد من منزله وقام بطلاقها .

في الوقت التي طلبت فيه وداد السماح من سيد ولكنه ضربها بالقلم وأنكرت أنها قد حاولت قتل عايدة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

موضوعات متعلقة

تحت الوصاية الحلقة 9| فسخ خطوبة دياب.. ومنى زكي تنجوا من أزمة جديدة

خاص| فركش مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي في دمياط اليوم

عمرو سلامة: نجاح مسلسل جعفر العمدة واقع والتشكيك فيه إنكار

كان فاكرني جن .. شاهد رد فعل معتمر عند رؤية تامر شلتوت في الحرم

تلت التلاتة الحلقة 8| أحمد مجدي يعرض الزواج على فرح

سوق الكانتو الحلقة 23 .. صالح يروي ما حدث معه من قوات الاحتلال الانجليزي

تحت الوصاية الحلقة 8| المصائب تلاحق منى زكي

أخبار الفن.. نجوم خضعوا لـ عميلة تكميم المعدة.. تفاصيل الحلقة7 من مسلسلات رمضان

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية يضم محطة رصد الزلازل بمنطقة الحمام في مطروح

مصر تستعرض أولويات رئاسة النيباد وخطط الإسراع في تنفيذ أهداف أجندة 2063

الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

دعاء ليلة القدر.. هل تكون في 25 رمضان؟

علامات ليلة القدر.. اعرف فضائلها وكيفية الفوز بها

السعر الجديد لـ BMW X3 موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

لو كلت فسيخ.. أطعمة تحارب البكتريا تعرف عليها

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ