عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يترقب مصير رامي ربيعة مع الأهلي

رامي ربيعه
رامي ربيعه

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  نادي الزمالك يترقب حسم مصير رامي ربيعة مع الأهلي خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد رامي ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "دخل رامي ربيعة دائرة اهتمام الزمالك تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفارس الأبيض".

وتابع: "يرى مسؤولو الزمالك أن الصفقة لن تكلف خزينة النادي أي مقابل مادي خاصة أنها ستكون انتقالاً حرًا، بجانب أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة وسيكون إضافة لدفاع الزمالك".

وأضاف: "ينتظر الزمالك حسم النادي الأهلي لمصير اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية معه.

رامي ربيعه الزمالك الأهلى النادي الأهلي محمد فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

ترشيحاتنا

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد بالقاهرة والمحافظات

شاهد أول كتاب مطبوع في العالم.. يعرض لأول مرة منذ 50 عاما

لحظة انقطاع البث عن تليفزيون السودان بعد سماع إطلاق نار خارج الاستديو.. فيديو

الحكومة تقترض 79.75 مليار جنيه من البنوك في أسبوع.. تفاصيل

تعليمات عاجلة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بتجارة عين شمس

تشهد الملائكة موته وغسله ودفنه.. سورة قرآنية يجب قراءتها لكل مريض يحتضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان الحلقة 24.. إجهاض زينة في جعفر العمدة وجدعنة مصطفى شعبان في بابا المجال

تحدي وكسب مال.. جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر لايف تيك توك

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ