الزمالك يترقب مصير رامي ربيعة مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك يترقب حسم مصير رامي ربيعة مع الأهلي خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد رامي ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "دخل رامي ربيعة دائرة اهتمام الزمالك تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفارس الأبيض".

وتابع: "يرى مسؤولو الزمالك أن الصفقة لن تكلف خزينة النادي أي مقابل مادي خاصة أنها ستكون انتقالاً حرًا، بجانب أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة وسيكون إضافة لدفاع الزمالك".

وأضاف: "ينتظر الزمالك حسم النادي الأهلي لمصير اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية معه.