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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية يضم محطة رصد الزلازل بمنطقة الحمام في مطروح

صدى البلد

أعلن للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تغريدة له عبر تويتر، إضافة وتشغيل محطة جديدة لرصد الزلازل البئرية بمنطقة الحمام في محافظة مطروح لتضاف إلى منظومة الشبكة القومية للزلازل.

جدير بالذكر، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أعلن أمس السبت، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية، علي بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة.

وأوضح رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

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وأشار جاد القاضي إلى أنه لَم يصل للمعهد أي بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة  الهزة سطحية.

القوة:  4.57  درجة على مقياس ريختر.

خط العرض:   27.50 شمالا                                                    

خط الطول: 34.07 شرقا

العمق:  23 كم

 

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