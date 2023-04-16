قبيل التهجد.. وفاة إمام مسجد نجع الجبالي في سوهاج

لفظ إمام مسجد نجع الجبالي التابع لقرية الخلافية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، أنفاسه الأخيرة قبيل صلاة التهجد بدقائق وسط المُصلين بالمسجد؛ إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده سقوط إمام مسجد نجع الجبالي التابع لقرية الخلافية دائرة المركز، بين المُصلين لافظًا أنفاسه الأخيرة، قبيل صلاة التهجد.

وبالإنتقال والفحص تبين أن المتوفي يُدعى (سيد عبدالرحمن جابر، في الخمسينات من العُمر، إمام مسجد نجع الجبالي التابع لقرية الخلافية دائرة المركز، ويقيم بذات الناحية)، حيث سقط بين المُصلين قبيل صلاة التهجد بدقائق لافظًا أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.