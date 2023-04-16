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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يهنئ حازم إمام: عيد ميلاد سعيد يا تعلب

حازم امام و سيف زاهر
حازم امام و سيف زاهر

هنأ الإعلامي سيف زاهر، حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر سيف زاهر صورة برفقه حازم إمام وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا تعلب".


ويلقب حازم إمام بالتعلب الصغير، وهو اللقب الذي اشتهر به والده حمادة إمام “التعلب”، حينما كان يلعب في نادي الزمالك.

ويعد حازم إمام من المواهب الكروية النادرة التي شهدتها الملاعب المصرية، وحمل شارة قيادة الزمالك وحصل مع أبناء ميت عقبة على العديد من الألقاب، ويشغل حاليا منصب عضو الاتحاد المصري لكرة القدم.

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