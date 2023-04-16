17 مصابا و13 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. ماذا حدث داخل ميكروباص ديروط؟

دفعت هيئة الإسعاف بأسيوط بـ 13 سيارة إسعاف لنقل حالة وفاة و17 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ديروط الفرافرة إلى مستشفى ديروط و القوصية المركزي.

وحصل موقع صدى البلد على أسماء المصابين وهم " رافت محمد أحمد، 18 عاماً، اشتباه كسر بالقدم اليمني، و" زيدان ادم عبدالرازق، 13 عاما، جرح متهتك بالوجه وكسر بالقدم اليسري، و كريم خليفة متولي 15 عاماً، كسر بالقدم اليسري والذراعين، احمد ممدوح أحمد، 15 عاماً، اشتباه كسر بقاع الجمجمة، محمد محمد مطاوع، 18 عاماً، اشتباه كسر بقاع الجممة، و محمود محمد مطاوع، 25 سنه، اشتباه كسر بقاع الجمجمة وكسر بالساعد الايمن ، و محمد نفادي رياض، 21 عاماً، سحاجات وكدمات بالجسم، و شريف همام مهران، 20 عاماً، كدمات وسحاجات بالجسم، و علاء فراج عبدالرحيم، 20 عاماً، جروح بالوجه وكدمات بالجسم، وشخص مجهول الاسم والهوية، 35 عاماً، غيبوبة تامة، و ابراهيم شحاته إبراهيم خليفه 20 عاماً، اشتباه كسر بالساق اليسرى مع جرح قطعى باليد اليمنى مع جروح وسحجات متفرقه بالجسم، عبوده سعودى عبوده 15 عاماً اشتباه ما بعد الارتجاج مع اشتباه كسر بالساق الأيمن مع جروح وسحجات متفرقه بالجسم، و سليمان سعودى عبوده 12 عاماً، اشتباه كسر بالرجل اليمنى مع جروح وسحجات متفرقه بالجسم، و يوسف خليفه متولى ١٠سنوات جروح وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و محمد بركات متولى ١٣ عاماً، اشتباه كسر بالساق اليسرى مع كسر الزراع الايمن مع جروح وسحجات متفرقه بالجسم تم نقلهم إلى ديروط المركزي، و حماده سيد عبدالرحيم، 20سنه عاماً كسر بقاع الجمجمة " توفي أثناء نقله للمستشفى".

انقلاب سيارة ميكروباص

و إصابة محمود خليفة متولي ، 17 عاماً، اشتباه كسر بالساعد الأيمن ، و جمال احمد جمال، 15 عاماً كدمات متفرقة بالجسم، تم نقلهما إلى مستشفى القوصية المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.