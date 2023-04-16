لهذا السبب إيلون ماسك يطالب الملايين على تويتر بدفع 4 دولارات

أعلن إيلون ماسك Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، عن تغيير العلامة التجارية لميزة المتابعين المميزين “Super Follows” يوم الخميس، وإعادة تسميتها إلى "الاشتراكات" Subscriptions، والتي ستتيح للمستخدمين دفع اشتراك مقابل الوصول إلى محتوى حصري على المنصة.

وبحسب ما ذكره موقع "businessinsider"، قال إيلون ماسك في تغريدته: "إن المستخدمين سيكونون قادرين على تحصيل رسوم من المتابعين مقابل المحتوى الحصري على تويتر، بما في ذلك النصوص الطويلة ومقاطع الفيديو الطويلة والمساحات المخصصة للمشتركين فقط، وسيحصل المشتركون أيضا على شارات خاصة".

رئيس تويتر يطالب مستخدميه بدفع اشتراك شهري لتغريداته

ولكونه أحد أبرز مستخدمي تويتر، يمتلك إيلون ماسك ميزة "اشتراكات" خاصة بحسابه الذي يتابعه أكثر من 135 مليون متابع على تويتر، وقال: "إن أولئك الذين يشتركون معه مقابل 4 دولارات شهريا وفقا لملفه الشخصي، سيتمكنون من "طرح أي سؤال عليه" مرة كل بضعة أسابيع.

وأضاف الملياردير الأمريكي أن "تويتر" لن يحتفظ بأي من الأموال التي يتم تحصيلها من المشتركين خلال الـ 12 شهرا القادمة، مطروحا منه ما قال إنه 30٪ رسوم تفرضها كل من شركة آبل Apple وشركة جوجل Google على أجهزة iOS و أندرويد.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة "جوجل"، لوكالة "رويترز" إن مطالبة إيلون ماسك كانت خاطئة، مضيفة أنها خفضت رسوم الخدمة لجميع الاشتراكات على متجر بلاي خلال العام الماضي من 30٪ إلى 15٪.

وتأتي هذه الخطوة كـ أحدث محاولة لتويتر لجمع المزيد من الإيرادات، فمنذ توليه إدارة شركة الوسائط الاجتماعية في شهر أكتوبر الماضي، طرح إيلون ماسك، ميزات جديدة مقابل اشتراك مادي، من بينها ميزة Twitter Blue، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على علامة اختيار زرقاء إذا دفعوا مقابل العضوية الشهرية، كما أنه خفض القوة العاملة بالشركة بنحو 80٪.

ويشار إلى أن تويتر أعلنت مؤخرا عن ميزة الاشتراكات Subscriptions، والتي كانت تعرف في السابق باسم "Super Follows"، والتي ستتيح للمستخدمين تحقيق الدخل من محتواهم المنشور على المنصة، بما في ذلك التغريدات الحصرية ومقاطع الفيديو والنشرات الإخبارية والمزيد.

وذلك بالإضافة إلى الوصول إلى المساحات المخصصة للمشتركين فقط، وسيحصل المشتركون أيضا على شارة بجوار أسمائهم تميزهم عن المتابعين العاديين، وهذه الميزة تعد مفيدة لمنشئ المحتوى والتي ستساعدهم على تحقيق الدخل من محتواهم المنشور على تويتر.

وأوضحت تويتر أنه يمكن لمنشئ المحتوى أن يحددوا سعر الاشتراك في الميزة الجديدة Subscriptions من بين إحدى نقاط السعر التي توفرها الشركة وهي: 2.99 دولارا أمريكيا أو 4.99 دولارا أمريكيا أو 9.99 دولارا أمريكيا.