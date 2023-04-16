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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الذهب اليوم الأحد 16-4-2023.. فيديو

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية نهاد سمير ، تقرير فيديو عن  أسعار الذهب ، اليوم الأحد 16-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

 

سجل سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2594 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2270 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1946 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18160 جنيها.

الذهب توك شو الإعلامية نهاد سمير سعر الذهب اليوم

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