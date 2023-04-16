صحف الإمارات| السعودية تنقل جزء من ملكية الدولة في «أرامكو».. ومكاسب روسية جديدة في شمال وجنوب باخموت

مليون ونصف المليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام ليلة 25 من رمضان

السودان.. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن اليوم عطلة رسمية

موكب عسكري ضخم يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز

كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق

إقرار إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.. والمعارضة تتعهد بمواصلة الكفاح ضدّه

أفادت صحيفة الاتحاد بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أوضحت أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك مليون ونصف المليون مُصلٍ ومُعتمر.

وبينت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه جرى توزيع 56400 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495201 مستفيد، و12220 مستفيداً من الكتيبات والمطويات، و136000 مستفيد من التوعية الرقمية، و 110809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.



قالت صحيفة البيان إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030



قالت صحيفة الخليج إن البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي انعقد في مدينة جدة السعودية أكد ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها والعمل على إعادتها إلى محيطها العربي، كما شدد على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، ودان الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.



أفادت صحيفة البيان بأن لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، عاصمة السودان، أصدرت في وقت متأخر من مساء السبت قرارا باعتبار اليوم الأحد 16 أبريل إجازة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم أصدرت بيانا أكدت فيه متابعاتها للأحداث التي شهدتها الولاية، وأصدرت عددا من القرارات.

وجاء في نص البيان "ظلت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم في حالة انعقاد دائم منذ صباح اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 لمتابعة مجريات الأحداث التي شهدتها الولاية ونسبة للظروف الأمنية الحالية قررت اللجنة أن يكون يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 عطلة رسمية بولاية الخرطوم حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم".



قالت صحيفة الإمارات اليوم إن ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان، أمس، في المسجد الأقصى في شرق القدس، بحسب ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقالت الدائرة في بيان لها، إن 250 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة أمس في المسجد الأقصى «رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى».

، أشارت صحيفة البيان إلى مشاركة حوالي خمسة آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تتويج الملك تشارلز الشهر المقبل، وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.

ومن المقرر تتويج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي بلندن في السادس من مايو في احتفال يتسم بالبذخ والأبهة، مع الاستمرار في تقاليد تعود إلى ألف عام. ويكشف القصر ببطء عن تفاصيل تتويج ابنها تشارلز، والذي من المنتظر أن يكون له بعض الاختلافات عن تلك التي أجريت لإليزابيث في 1953.



ذكرت صحيفة الاتحاد أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما ذكر سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الأحد، في أحدث تدريب يهدف إلى تكثيف الردع ضد التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تدريب طيران كوري يستمر 12 يوما سيبدأ يوم غد الإثنين في قاعدة جوانج جو الجوية، على بعد 267 كيلومترا جنوب العاصمة سول، حيث يجري حشد 110 طائرات تقريبا وأكثر من 1400 جندي، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.



ولفتت صحيفة الخليج إلى اعلان القوات الروسية أنها حققت مكاسب في شمال وجنوبي باخموت، حيث سيطر عناصر مجموعة فاغنر على منطقتين أخريين في المدينة، كما أعلنت عن تصفية أكثر من 460 جندياً أوكرانيا على كافة المحاور.

أعلن الجيش الروسي، السبت، أنه حقق مكاسب ميدانية على المشارف الشمالية والجنوبية لباخموت (شرق أوكرانيا).

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تيليجرام إن «وحدات فاجنر الهجومية تقدمت بنجاح، واستولت على منطقتين واقعتين على المشارف الشمالية والجنوبية للمدينة»، مشيرة إلى «قتال أعنف» على الجبهة.



أفادت صحيفة الإمارات اليوم نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية نشرت، أمس، مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً ولا يلقى شعبية، بعد ساعات على مصادقة المجلس الدستوري على معظم بنوده، فيما تعهدت المعارضة بمواصلة الكفاح ضده.

وبعد قرار المجلس الدستوري، طلبت النقابات رسمياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان أمامه 15 يوماً لتفعيل النص، عدم إصدار القانون.



وأشارت صحيفة البيان إلى اتئناف استأنف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، نشاطه في إطار الحملة الانتخابية لحزبه، أمس، بعد توقف سببه انفجار قنبلة دخانية دوت عندما كان يستعد لإلقاء خطاب في غرب البلاد، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأتى هذا الحادث بعد تسعة أشهر على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، خلال تجمع انتخابي في يوليو الماضي، ما سبب صدمة في اليابان والخارج، ودفع السلطات إلى مراجعة الإجراءات الأمنية.