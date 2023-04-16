بحضور كبار المبتهلين.. الأوقاف تبث دعاء ليلة القدر من مسجد الحسين غدا

تنقل وزارة الأوقاف، مساء غدٍ الاثنين، دعاء ليلة القدر في بث مباشر من مسجد الإمام الحسين، وذلك عقب صلاة التراويح في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

دعاء ليلة القدر 27 رمضان

وتتضمن نخبة من أعلام الابتهال الديني : القارئ الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي، الدكتور/ مصطفى عبد السلام إمام مسجد الحسين، المبتهل الشيخ/ عثمان هلال، المبتهل الشيخ/ عبد الرحمن حسين، ودعاء ليلة القدر عقب صلاة التهجد مع هؤلاء الأعلام: القارئ الشيخ/ طه النعماني، الشيخ/ أحمد دسوقي مكي إمام مسجد الحسين، المبتهل الشيخ/ محمد الصعيدي.

انعقاد برنامج (سهرة رمضانية) بقصور الثقافة بمحافظات الجمهورية

وفي إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك أقيمت فعاليات برنامج (سهرة رمضانية) مساء أمس السبت 15/ 4 / 2023م بالتعاون مع وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة)، والذي يهدف إلى الوصول بالثقافة الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه، حيث عقدت فعاليات برنامج (سهرة رمضانية) بقصور الثقافة عقب صلاة التراويح بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

١- قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء.

٢- قصر ثقافة الطور محافظة جنوب سيناء.

٣- قصر ثقافة قنا محافظة قنا.

٤- قصر ثقافة فارسكور محافظة دمياط.

٥- قصر ثقافة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ.

٦- قصر ثقافة روض الفرج محافظة القاهرة.

٧- قصر ثقافة الفيوم محافظة الفيوم.

٨- قصر ثقافة السويس محافظة السويس.