صلاة عيد الفطر 2023 .. حكمها وموعدها وماذا يفعل من فاتته بالساحات؟

يكثر البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2023، خاصة مع بقاء أربعة ليالي على ختام شهر رمضان المعظم، وصلاة عيد الفطر 2023، حيث من المقرر أن يصادف الجمعة المقبلة أول أيام عيد الفطر بحسب الحسابات الفلكية، هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان تؤديان بكيفية مخصوصة نوضحها في التقرير التالي.

صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر 2023

صلاة عيد الفطر 2023 هي سنّة مؤكدة ثبتت مشروعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يواظب عليها، ولم يثبت عنه أنه تركها، وهي صلاة تُسن جماعة، قال الشافعي رضي الله عنه: "وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ ضَرْبَانِ. أَحَدُهُمَا: صَلَاةُ جَمَاعَةٍ مُؤَكَّدَةٍ، لَا أُجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَهِيَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ، وَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ"

ويدخل وقت صلاة عيد الفطر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، يُراد بذلك انقضاء رُبع ساعةٍ تقريباً بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها بزوال الشمس، أي وقت الضحى، وهو من المقرر الجمعة المقبلة 21 إبريل 2023، غرة شوال 1444 هجريا.

وعدد ركعات صلاة عيد الفطر 2023 ركعتان، يتم التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة «الأعلى» أو سورة «ق»، وفي الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة «الغاشية» أو بسورة «القمر»، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم.

ودلت على مشروعية صلاة عيد الفطر، ما روى علي بن أبي حمزة عن جعفر الصادق، الإمام السادس عن الشيعة، في صلاة العيدين قال: «يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلخَامِسَةَ وَيَرْكَعُ بِهَا.»

كما روى أحمد وابن ماجه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قال «أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها»، وروى البخاري ومسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف».

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بالقاهرة والمحافظات

القاهرة 5:47

الجيزة 5:47

الإسكندرية 5:51

بورسعيد 5:42

السويس 5:42

العريش 5:36

الطور 5:40

سانت كاترين 5:38

طابا 5:33

شرم الشيخ 5:38

دمنهور 5:49

طنطا 5:47

المنصورة 5:46

الزقازيق 5:46

بنها 5:47

شبين الكوم 5:48

كفر الشيخ 5:47

الفيوم 5:50

بنى سويف 5:49

المنيا 5:51

أسيوط 5:51

سوهاج 5:49

قنا 5:46

أسوان 5:47

أبو سمبل 5:54

مرسى مطروح 6:02

الغردقة 5:40

الخارجة 5:56

الإسماعيلية 5:42

دمياط 5:43

السلوم 6:10

نويبع 5:35

حلايب 5:34

شلاتين 5:37

عيد الفطر

حكم من فاتته صلاة العيد

من فاته أداء صلاة العيد، فقد فاته خير عظيم، وضاعت عليه بهجةٌ عظيمة في أول ساعات العيد، حين يلتقي المسلمون ويرفعون أصواتهم بتكبيرات العيد التي تصدح بهجة وسروراً، ثم يهنؤون بعضهم بعد تمام الصلاة، ويُستحب لمن فاته حضور صلاة العيد بسبب عذرٍ كمرض ونحوه، أو بدون عذر، أن يصليها أداءً منفرداً في منزله أو مع أولاده وأهله بنفس هيأتها في الجماعة، وقبل خروج وقتها.

وأما من فاتته صلاة العيد حتى ذهب وقتها، فيُستحب له قضاؤها في أي وقت، يقول الإمام النووي: “في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد، قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا”.

وأما من جاء إلى المُصلى أو المسجد بعد انقضاء الصلاة وأثناء خطبة الإمام بعد الصلاة، ففيها حالتان:

الأولى: إن كانت الصلاة في مصليات العيد خارج المسجد، فالأولى للمتأخر عن الصلاة أن يجلس ويستمع للخطبة ثم يصلي صلاة العيد؛ لأن المصليات ليس لها صلاة تحية مسجد، كما يجوز أن تكون خطبة العيد قبل الصلاة وبعدها، ولكن السنة والأكمل أن تكون بعد الصلاة.

الثانية: إن كانت الصلاة في مسجد، وحضر متأخراً إلى المسجد والإمام يخطب بعد انتهاء صلاة العيد، فالأولى أن يصلي صلاة العيد بشرط أن يكون منفرداً، فلا تقام جماعة أخرى في المسجد أثناء خطبة الإمام.

وأما من حضر إلى الصلاة ودخل فيها في الركعة الأولى وكان الإمام قد كبّر عددا من التكبيرات فإنه يتابع إمامه فيما تبقى من التكبيرات ويركع معه عند ركوعه، وأما إن حضر في الركعة الثانية، فإنه يكبر مع الإمام خمس تكبيرات، وتكون هذه هي الركعة الأولى بالنسبة له، ثم يقوم بعد سلام إمامه ويتم صلاته فيأتي بخمس تكبيرات كذلك، ويقرأ ما يُسن له قراءته في الثانية وإن كان تكراراً لما قرأه الإمام فيقرأ بسورة الغاشية أو القمر، ولا يُسن له الجهر فيها، حتى لا يشوش على الخطيب وعلى غيره من المصلين.

حكم تكبيرات العيد

تكبيرات العيد سُنَّة عند جمهور الفقهاء، ويُستحب التكبير في العيد بأيِّ صيغةٍ من صيغ التكبير، والأمر في ذلك واسع؛ لأنه قد ورد الأمر بها مطلقًا في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، لافتة إلى أن المطلَق يؤخذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيءٌ بخصوصه في السنة المطهرة، فيبقى الأمر في ذلك على السعة، والمعيار في قبول الصيغة أو رفضها هو موافقتها أو مخالفتها للشرع وليس ورودها من عدمه، فمن ادَّعى بِدْعِيَّة صيغةٍ ما لعدم ورودها فهو مبتدع؛ لأنه قيَّد ما أطلقه الله، وضيَّق على الناس ما وسَّعه الله.

وصيغتها المشروعة كالتالي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا