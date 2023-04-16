صياد بريطاني محترف يصطاد سمكة بوزن طفل عمره 10 سنوات

سجل صياد بريطاني صيد عمره عندما اسمك بسمكة شبيهة بالذهب ضخمة تزن ما يعادل وزن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في رحلة صيد أخيرة في فرنسا.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” أمضى أنجلر آندي هاكيت ، من ورشيسترشاير ، 25 دقيقة في اصطياد السمكة العملاقة من أعماق بحيرات بلووتر في شامبانيا.

صياد محترف يصطاد سمكة بوزن طفل عمره 10 سنوات



تزن السمكة ، الملقبة بالجزرة بسبب مظهرها البرتقالي اللامع ، مثل السمكة الذهبية ، 67 رطلاً وهي واحدة من أكبر أسماك الكارب في العالم ، وفقًا لتقرير Unilad.

قال الرجل البالغ من العمر 42 عامًا: "كنت أعرف أنها سمكة كبيرة عندما أخذت طعمها وانطلقت معها جنبًا إلى جنب ، صعودًا وهبوطًا، ثم ظهرت على السطح 30 أو 40 ياردة ورأيت أنها كان برتقالي.

صياد محترف يصطاد سمكة بوزن طفل عمره 10 سنوات

ويعتقد الصياد المخضرم، أن السمكة التي نجح في اصطيادها لم يقابل مثلها خلال عمله في الصيد لمدة 20 عام، معتبراً هذا الأمر انجازاً يحسب له وفي سجل مهنته.