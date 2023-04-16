سوق الأسهم السعودية يخترق مستويات 11 ألف نقطة لأول مرة منذ 5 شهور

أنهى سوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الأحد باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، ويخترق مستويات الـ 11 ألف نقطة، لأول مرة منذ 20 نوفمبر 2022.



وأغلق المؤشر العام للسوق الأسهم السعودية "تاسي" مرتفعا 0.62%، بمكاسب بلغت 67.9 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,032.57 نقطة.

تراجع قيمة التداول في البورصة السعودية

وتراجعت قيمة التداول بشكل هامشي إلى 4.77 مليار ريال مقابل 5.17 مليار ريال بالجلسة السابقة، فيما هبطت كميات التداول إلى 158.58 مليون سهم، مقارنة بـ 164.73 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 0.8%، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعا نسبته 0.75%، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.42%.

واقتصرت الخسائر على 3 قطاعات، تصدرها قطاع الاتصالات، بنسبة تراجع بلغت 1.04%، ليخالف أداء القطاعات الرئيسية، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بتراجع 0.29%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 147 سهماً بصدارة سهم "إعمار" الذي صعد 9.98%، وجاء إغلاق 59 سهما باللون الأحمر، تصدرها سهم "تهامة" بتراجع نسبته 4.05%.

وسجل سهم "الراجحي" أعلى قيمة تداول بـ 746.22 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "أمريكانا" بنحو 13.7 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى)، مرتفعا 0.76%، بمكاسب بلغت 156.25 نقطة، ليغلق عند مستوى 20,730.2 نقطة.

وتصدر سهم "الرعاية المستقبلية" المكاسب بعد صعوده 9.83%، وكانت أعلى الخسائر لسهم "الناقول" الذي هبط 5.68%.