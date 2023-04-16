متاحة قبل السفربـ 24 ساعة .. موعد حجز قطارات عيد الفطر

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة موعد حجز قطارات الصعيد الفطر المبارك خاصة بعد وضع هيئة السكك الحديدية، قواعد تنظيمية قبل حجز تذاكر السفر.

موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

ومن المقرر أن تتوافر تذاكر القطارات الإضافية لعيد الفطر المبارك بداية من اليوم الأحد حتي 29 من الشهر الجاري، حيث تضمنت قواعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023 ما يلي :-

- يشترط الحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.

- كما أنه يشترط صرف 4 تذاكر فقط من الشباك المخصص لصرف التذاكر بموجب الرقم القومي للفرد.

- وقف حجز المجموعات خلال فترة العيد.



مواعيد عمل القطارات الإضافية فى عيد الفطر

بالنسبة للقطارات المكيفة



- قطار 1940 «VIP»: من القاهرة إلى أسوان، يقوم من محطة القاهرة الساعة (21:50) يومياً

- قطار 1941 «VIP»: من أسوان إلى القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة (22:30) يومياً

- قطار 1938 «ثالثة مكيفة» من القاهرة إلى أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة (22:40)

- قطار 1939 «ثالثة مكيفة» من أسوان إلى القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة (19:25)

- قطار 1942 «ثالثة مكيفة» من القاهرة إلى أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة (16:55)

- قطار 1943 «ثالثة مكيفة» من أسوان إلى القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة (20:00)

وفيما يخص مواعيد القطارات ذات التهوية الديناميكية



- قطار 2202 «تهوية ديناميكية» من القاهرة إلى أسوان، يقوم من محطة القاهرة الساعة (15:15)

- قطار 2203 «تهوية ديناميكية» من أسوان إلى القاهرة، يقوم من محطة أسوان الساعة (15:00)

- قطار 2204 «تهوية ديناميكية» من القاهرة إلى أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة (24:40)

- قطار 2205 «تهوية ديناميكية» من أسوان إلى القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة (10:30) يومياً