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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف لصدى البلد: نتيجة مسابقة العمال خلال أيام واختبارات الأئمة بعد العيد

صدى البلد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة و جهاز التنظيم والإدارة بخصوص مسابقات الأئمة والعمال،  مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة مسابقة العمال الماضية خلال أيام،  وسيتم اختبار  الأئمة لمسابقة 2023 بعد عيد الفطر المبارك،  مشددا،  على أنه  لم ولن يتم تعيين إمام واحد دون معيار الكفاءة.  

وأضاف جمعة في حوار لصدى البلد:  نفذت وزارة الأوقاف (114) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من (8800) إمام وواعظة وإداري، خلال الربع الأول من عام 2023م منها دورتان دوليتان الأولى دورة أئمة تنزانيا، في الفترة من 2/ 2/ 2023م حتى 11/ 2/ 2023م، لعدد (9) أئمة من دولة تنزانيا و (9) أئمة من جمهورية مصر العربية، والثانية دورة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في الفترة من 9/ 3/ 2023م حتى 18/ 3/ 2023م لعدد (14) من دول (السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر)، و (8) من جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى العديد من الدورات الداخلية، سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية أم بمراكز التدريب الرئيسية أم بالمديريات الإقليمية، فالإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا وتدريبًا مستمرًا.
 

وزير الاوقاف محمد مختار جمعة جهاز التنظيم والإدارة تعيين إمام

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